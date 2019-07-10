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«Родину-мать» полностью отреставрируют к 75-летию Победы

Дарья Муромова
02:56 10.07.2019
Суммарно на реставрацию наружной поверхности выделено 688 миллионов рублей. Эту часть работ должны завершить к марту 2020 года.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Волгограде приступили к реставрации одной из самых высоких статуй в мире «Родина-мать зовет» - ближайшие девять месяцев грандиозное сооружение будет закрыто строительными лесами.

Масштабная реставрация пройдет впервые за 52 года и завершится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ремонтные работы пройдут как внутри, так и снаружи. Для проведения реставрации были выпущены специальные строительные леса. С момента сдачи архитектурного объекта это первая подобная реконструкция.

Работы будут вестись круглосуточно - в каждой смене трудится около 75 специалистов. Выяснилось, что реставрационные действия были необходимы памятнику: уже обнаружено 12 трещин, некоторые из которых представляли угрозу для всего мемориала и для его посетителей. Например, рука, сжимающая меч, практически разрывала бетонную конструкцию. Сейчас внутрь установили специальные тросы и датчики. Строители утверждают, что памятник выдержит даже торнадо.

Суммарно на реставрацию наружной поверхности выделено 688 миллионов рублей. Эту часть работ должны завершить к марту 2020 года.

«Сложность у нас внутри монумента - стесненные условия, также обнаружены несколько комнат, которые не были занесены в проект, которые повели за собой дополнительные работы», - рассказал специалист подрядной организации Павел Луценко.

Реставраторы утверждают, что ремонтные работы не помещают всем желающим посещать Мамаев курган. Закрыта будет только смотровая площадка возле статуи.

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