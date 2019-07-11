Глава подразделения Росстата уволился после скандала из-за утечки данных

Руководитель межрегионального центра Росстата Евгений Сычев уволился после ситуации с досрочным обнародованием данных по инфляции в июне, заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикации информации о значении индекса потребительских цен», - пояснили в ведомстве.

По этой причине глава министерства Максим Орешкин утвердил решение о прекращении полномочий Сычева, который выразил желание уволиться.

«Проведенное внутри Росстата расследование показало, что ситуации с досрочным размещением информации в ЦБСД регулярно происходили и ранее», - отметили в Минэкономразвития.

Во избежание подобных ситуаций сейчас разрабатывается регламент подготовки и размещения информации на сайте Росстата с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах, пишет ТАСС.