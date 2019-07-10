В Минкомсвязи рассказали о новом сервисе для обжалования штрафов ГИБДД

В России разрабатывается цифровой сервис обжалования штрафов за нарушение правил дорожного движения. Приложение будет доступно пользователям единого портала государственных услуг, рассказал «Звезде» замдиректора департамента развития цифрового государства министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Валерий Ткаченко.

В настоящее время штраф можно обжаловать двумя способами: отправив заказное письмо или лично посетив ГИБДД. С появлением новых возможностей водители будут тратить на это гораздо меньше времени.

«Все постановления о правонарушениях, вынесенных ГИБДД, будут незамедлительно поступать в личный кабинет, и гражданину будут приходить уведомления о том, что тот или иной штраф выписан ему. И у гражданина будет возможность, в случае, если он не согласен, в личном кабинете оформить обжалование данного штрафа. Процедура займет не более 5-10 минут, и незамедлительно данная жалоба будет направлена в органы ГИБДД», - объяснил Ткаченко.

Сейчас Минкомсвязи вместе с ГИБДД работают над технической возможностью реализации сервиса. Ожидается, что он будет доступен для автомобилистов уже в будущем году.