Роскомнадзор потребовал разъяснения у Ozon по утечке данных

Роскомнадзор обратил внимание на ситуацию с утечкой данных пользователей интернет-магазина Ozon, так как отсутствие оперативного предупреждения об этой ситуации угрожает безопасности всех интернет-покупателей сервиса.

Ведомство направит в компанию письмо с требованием получить разъяснения, заявил пресс-секретарь Вадим Ампелонский.

«Роскомнадзор выражает обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронных почт и пароли более 450 тысяч аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе», - рассказал представитель ведомства.

Ампелонский отметил, что сегодняшнее российское законодательство не предусматривает обязательное уведомление надзорного органа об утечках, но уже сейчас разрабатывается нормативно-правовой документ с учетом положений обновленной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке данных.

«Эти нормы призваны расширить права пользователей на получение информации о несанкционированном доступе третьих лиц к их персональным данным. Люди имеют право не просто заявить о своем несогласии, но и, независимо от гражданства и места жительства, получать квалифицированную защиту от надзорного органа», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря ведомства.

Напомним, логины и пароли почти полумиллиона пользователей Ozon оказались в Сети в открытом доступе. Это произошло еще полгода назад, но сама компания не сообщала об этом, заявляя, что информация утекла с других сервисов. Сотни адресов из базы оказались актуальными, но пароли для входа в интернет-магазин уже не подходят.