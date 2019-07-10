Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США

Курс российского рубля резко возрос в среду, 10 июля, вечером. По оценке экспертов, усилению национальной валюты способствовало заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

В своей речи перед Конгрессом США он назвал факторы, опираясь на которые, американский регулятор может принять решение по базовой ставке на предстоящем июльском заседании.

Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы отметил, что низкие темпы инфляции могут сохраниться на некоторое время, а положение экономики страны в целом не улучшилось.

После выступления доллар резко ослабел ко многим мировым валютам.

Так, курс доллара упал на 72 копейки и составил 63,2 рубля. Кроме того, евро снизился на 43 копейки до 71,16 рубля.