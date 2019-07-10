Самолет из Москвы экстренно сел в Калининграде из-за дебошира на борту

Самолет рейса Москва - Дюссельдорф был вынужден совершить экстренную посадку в Калининграде из-за дебошира на борту. Как рассказали в МВД, пьяный мужчина беспорядочно пересаживался на разные места, не реагируя на замечания членов экипажа, а после и вовсе полез в драку с другим пассажиром.

«Авиадебошир создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. В результате, экипажем он был связан ремнями безопасности и обездвижен», - рассказала «Звезде» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В аэропорту Храброво 44-летний житель Новороссийска был доставлен в дежурную часть транспортной полиции. Проведенной медэкспертизой подтвержден факт алкогольного опьянения.

Отделом дознания Западного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий пассажира авиалайнера.