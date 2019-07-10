«Не очень дальновидно»: Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада ко Дню независимости.

По словам Порошенко, парад крайне важен как для Вооруженных сил страны, так и для гражданских украинцев.

«Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии», - обозначил экс-президент свою позицию.

Он подчеркнул, что лишать людей парада «не очень дальновидно».

Тем не менее, Порошенко признал, что окончательное решение о проведении торжественного мероприятия может принять только президент.

«Это зависит от приоритетов господина Зеленского», - отметил он в эфире телеканала «Прямой».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году украинцы будут праздновать День независимости в новом формате.