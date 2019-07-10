Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Не очень дальновидно»: Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Дарья Михалина
02:28 10.07.2019
Бывший президент Украины выступил с критикой в адрес Зеленского из-за решения отменить парад на День независимости.
© Видео: zelenskiy_official, Instagram © Фото: Hennadii Minchenko , ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада ко Дню независимости.

По словам Порошенко, парад крайне важен как для Вооруженных сил страны, так и для гражданских украинцев.

«Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии», - обозначил экс-президент свою позицию.

Он подчеркнул, что лишать людей парада «не очень дальновидно».

Тем не менее, Порошенко признал, что окончательное решение о проведении торжественного мероприятия может принять только президент.

«Это зависит от приоритетов господина Зеленского», - отметил он в эфире телеканала «Прямой».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году украинцы будут праздновать День независимости в новом формате.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата09.07.2019, 16:58
Танки Т-80 ведут огонь на подмосковном полигоне: кадры с GoPro
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата09.07.2019, 17:48
Путин заявил, что у «Авангарда» в ближайшие годы не будет аналогов
Дата08.07.2019, 17:37
Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:28 В стране и мире
Видео
«Не очень дальновидно»: Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
01:55 В стране и мире
Видео
Жертвой «огненного» ДТП в Москве стал сын известного бизнесмена
01:48 В стране и мире
В России появится сервис для обжалования штрафов за нарушение ПДД
01:26 Вопросы истории
Видео
Останки военнослужащих времен Второй мировой обнаружили под Воронежем
01:24 В стране и мире
Видео
Минивэн снес остановку с людьми в США
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Студентка Уральского университета потеряла сознание на встрече с Путиным
Океан или дверь: пользователи спорят о новой оптической иллюзии
Ученые: гигантский ледник в Антарктиде приведет Землю к катастрофе
Видео
В Приморье нашли пропавшую девочку, спящую в обнимку с бездомным котенком
Видео
Смерч выкосил десять километров леса под Кировом: видео
Видео
Лошадь укусила Киркорова во время дефиле: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.