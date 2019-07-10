Пассажиры подо Львовом тушили загоревшийся на ходу поезд водой из пруда: видео

Поезд загорелся во Львовской области 10 июля, а пассажиры пытались потушить огонь водой из ближайшего пруда.

Состав направлялся из Ворохты в Кременчуг и загорелся, когда поезд отъехал из Ходорова в сторону Львова. Как сообщают пассажиры состава, огнетушители не помогли, поэтому было принято решение набирать воду в ближайшем пруду у станции Подмонастырь и пытаться потушить пламя. Однако тщетно, пришлось ждать пожарных.

«Мужчины вышли из вагонов и сбежались местные жители с ведрами, все стали в несколько рядом в совместными усилиями пытались потушить пожар. Но дым не прекращал валить, а огонь показывал из окон свои языки», - написал очевидец.

Прибывшая к поезду пожарная бригада из села Биберки совместно со спасателями из Львова ликвидировали возгорание.