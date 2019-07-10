Диверсия в тылу противника: кадры учений спецназа под Новосибирском
Спецназ ЦВО отработал проведение диверсий в тылу противника на учении под Новосибирском.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа отработали проведение диверсий в тылу условного противника на учении под Новосибирском, сообщили в Минобороны России.
По замыслу практических действий военнослужащим предстояло вывести из строя командный пункт «противника».
«Группа спецназа совершила марш в назначенный район на бронеавтомобилях "Тайфун" и "Тигр", где отработала задачи по захвату и уничтожению узла связи неприятеля», - заявили в ведомстве.
Также военнослужащие отработали задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам, используя опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах.
В маневрах приняли участие более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.