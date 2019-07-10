В Канаде при утечке газа в отеле пострадали 46 человек

Как минимум 46 человек были госпитализированы в результате отравления угарным газом в отеле Super 8 Motel West в канадском городе Виннипег.

Среди пострадавших 15 находятся в критическом состоянии. Известно, что в момент ЧП в отеле находились 52 человека.

На месте происшествия работают около десяти машин скорой помощи, а также пожарные и служба быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Представитель пожарной службы отметил, что концентрация оксида углерода в воздухе в отеле превышала опасный уровень во много раз.

На данный момент информация о российских пострадавших не поступала в посольство РФ в Оттаве. Соответствующие данные проверяются представителями дипведомства, пишет ТАСС.

Изначально телеканал CBC сообщал о том, что в отеле произошла утечка бытового газа. Но позже компания Manitoba Hydro, которая предоставляет услуги по газоснабжению, заявила, что утечки не было. Сейчас подача газа в отель приостановлена, ведется процесс вентилирования.