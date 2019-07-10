Фонтан в четыре этажа: в центре Петербурга порвало трубу
Из-за инцидента владельцам припаркованных у здания автомобилей срочно пришлось эвакуироваться.
© Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВКонтакте © Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВКонтакте
На улице Восстания в Санкт-Петербурге прорвало трубу. В социальных сетях очевидцы публикуют видео с места инцидента.
Как сообщает «Фонтанка», сначала из промоины в асфальте вытекала коричневая вода, потом уже чистая струя достигала четвертого этажа здания.
Судя по кадрам, опубликованным в Сети, в момент прорыва мимо следовал автомобиль Ferrari, он едва успел проехать опасный участок. Из-за происшествия владельцам припаркованных у здания машин срочно пришлось эвакуироваться.
В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что труба лопнула во время гидравлических испытаний, о которых теплоэнергетики предупреждали заранее. В настоящее время вода бить перестала.