Фонтан в четыре этажа: в центре Петербурга порвало трубу

На улице Восстания в Санкт-Петербурге прорвало трубу. В социальных сетях очевидцы публикуют видео с места инцидента.

Как сообщает «Фонтанка», сначала из промоины в асфальте вытекала коричневая вода, потом уже чистая струя достигала четвертого этажа здания.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, в момент прорыва мимо следовал автомобиль Ferrari, он едва успел проехать опасный участок. Из-за происшествия владельцам припаркованных у здания машин срочно пришлось эвакуироваться.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что труба лопнула во время гидравлических испытаний, о которых теплоэнергетики предупреждали заранее. В настоящее время вода бить перестала.