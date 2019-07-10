На сайте Минобороны заработал сервис часто задаваемых вопросов

Отмечается, что на сайте удобная навигация, поэтому сразу с главной страницы портала можно попасть на сервис. Там можно найти ответ на любой вопрос.

«На ваш вопрос уже ответили: не нужно писать в личный кабинет и ждать, получите ответ здесь и сейчас», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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