На сайте Минобороны заработал сервис часто задаваемых вопросов
Пользователи смогут найти ответы на любые интересующие их вопросы на удобном сервисе российского оборонного ведомства.
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Министерство обороны России запустило сервис часто задаваемых вопросов на своем сайте, где собраны ответы на все интересующие пользователей темы.
«На ваш вопрос уже ответили: не нужно писать в личный кабинет и ждать, получите ответ здесь и сейчас», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что на сайте удобная навигация, поэтому сразу с главной страницы портала можно попасть на сервис. Там можно найти ответ на любой вопрос.