Состояние избитой ингушской девочки стабилизировалось

Состояние Аиши Ажиговой стабилизировалось. Семилетняя девочка, доставленная из Ингушетии с множественными травмами, проходит реабилитацию в НИИ Леонида Рошаля.

Врачи сообщают, что результаты анализов уже близки к норме, воспаление проходит, а левую руку ребенка можно спасти. Однако с правой рукой все гораздо сложнее. Диагностировано полное нарушение кровоснабжения предплечья и кисти - это следствие длительного сдавливания.

Хирурги делают все, чтобы избежать ампутации, но эта угроза сохраняется. У Аиши также выявлены ожоги, вывих тазобедренного сустава, травмы ребер, компрессионные переломы позвонков. С ней работают реаниматологи, педиатры и психологи.

Ее тетя Макка Ганиева, с которой девочка жила и которую подозревают в жестоком обращении, сейчас находится под арестом в КПЗ города Карабулака. Возбуждено уголовное дело. Следователям удалось установить местонахождение родителей Аиши, которые, как сообщается, в разводе и давно не видели свою дочь.