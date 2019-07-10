База с логинами и паролями 450 тысяч пользователей Ozon оказалась в Сети

Логины и пароль около полумиллиона пользователей интернет-магазина Ozon оказались в открытом доступе в Сети. База с паролями оказалась на сайте, собирающем утечки данных.

При этом, инцидент произошел полгода назад, хотя сама компания не сообщала об этом, утверждая сейчас, что информация утекла с других сайтов.

Как пишет РБК, сотни адресов из базы оказались актуальными, однако пароли для входа в Ozon уже не подходят.

Как рассказали TJ в пресс-службе интернет-магазина, база уже «гуляет» по Сети довольно давно и ее уже проверяли. Представители Ozon предположили, что пользователи использовали одинаковые пароли на различных сайтах, поэтому и подверглись взлому.

«Из соображений безопасности мы сразу после обнаружения файла сбросили пароли у тех учетных записей из списка, которые принадлежали пользователям Ozon», - сообщили в компании.

Отмечается, что в 2018 году компания изменила систему восстановления паролей, добавив дополнительное шифрование.