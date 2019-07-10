Ракета «Союз-2.1В» стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«Десятого июля в 20.14 по московскому времени с пусковой установки номер 4 площадки номер 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса “Союз-2.1В” с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Министерстве обороны РФ», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2.1В» проходили в штатном режиме. В Минобороны также заявили, что средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки контролировали проведение пуска и полета ракеты-носителя.

Позднее в военном ведомстве сообщили, космическая головная часть ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» в составе блока выведения «Волга» и четырех космических аппаратов в расчетное время - 20.22 по Москве штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1В».

Выведение спутников на расчетные орбиты будет занимать несколько часов.

Данный пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк является вторым в 2019 году. В ноябре 2004 года на Плесецке начались летные испытания ракеты «Союз-2». За эти годы с северного космодрома было проведено 38 пусков ракет «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

Ракета «Союз-2» сменила «Союзу-У», эксплуатация которой проводилась на Плесецке с 1973 по 2012 годы. За указанный период с космодрома провели 435 пусков «Союзов-У», в ходе которых на орбиту были выведены почти 430 космических аппаратов разного назначения.