Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Украина может предоставить странам Евросоюза и НАТО возможность проводить в Чернобыльской зоне учения по предупреждению и ликвидации аварий. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО», - сказано в сообщении.

В среду украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии Чернобыльской зоны, который предполагает создание зеленого коридора для туристов в зоне отчуждения и снятие запрета на фото- и видеосъемку.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года, там взрывался четвертый энергоблок станции. В Белоруссии площадь радиационного загрязнения составила почти 46,5 тысячи квадратных километров. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров. Также от радиации радиоактивного пострадали 19 российских регионов с территорией около 60 тысяч квадратных километров.