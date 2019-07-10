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Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала

Василиса Морозова
19:19 10.07.2019
Владелица 9%-й доли грузинского телеканала «Рустави 2» требует уволить Николоза Гварамию с поста гендиректора.
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
© Фото: Rustavi 2, Facebook

Совладелица грузинского телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе требует уволить Николоза Гварамию с поста генерального директора канала. Об этом сообщил ее адвокат Георгий Кавлашвили.

По его словам, на собрании акционеров телеканала будет обсуждаться вопрос об увольнении директора «Рустави 2».

«Последнее заявление, на наш взгляд, полностью неприемлемо для журналисткой деятельности и выходит за все рамки», - цитирует адвоката Sputnik Грузия.

Юрист отметил, что грубый выпад гендиректора в ответ на решение российского лидера Владимира Путина не вводить против Грузии санкции только дискредитировал «Рустави 2». Он допустил, что телеканал потеряет доверие и уважение зрителей.

По мнению акционеров телеканала, последнее заявление «неприемлемо для журналистской деятельности», а руководитель «осознанно выбрал такую политику».

Ранее сообщалось, что «Рустави 2» отстранил от работы журналиста Георгия Габунию, скандально прославившегося своим эфиром, в котором он оскорблял российского президента. На телеканале заявили, что Габуния создал в уже напряженной обстановке в Грузии «еще один очаг нежелательного напряжения».

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