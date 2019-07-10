Лайнер из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги из-за упавшего в обморок пилота

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из Черногории в Домодедово, совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги.

Причиной посадки стало то, что первый пилот самолета потерял сознание. Инцидент произошел, когда лайнер уже начинал снижаться при подлете к московскому аэропорту Домодедово.

На борту воздушного судна находились 85 пассажиров и 5 членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, при ней никто не пострадал. Пилота сразу же забрала машина скорой помощи. Врачи не подтвердили у него сердечный приступ.

Большая часть пассажиров самолета уже уехала в Москву самостоятельно, а порядка 30 человек ожидают трансфер.