Около 20 человек попали в больницу из-за града в Италии

Почти два десятка человек попали в больницу с травмами и ранениями из-за сильного ливня и града, которые обрушились на Адриатическое побережье в Италии.

Сильные осадки с градом пришли в область Абруццо. Градины диаметров в 5 см выпали в районе города Пескара. Пострадали от льдинок крыши, окна домов, стекла автомобилей. В городе затруднено движение из-за превратившихся в реки дорог.

Как пишет газета Repubblica, пострадавшие получили повреждения головы и лица, в частности в больницу обратилась беременная женщина.

В прилегающих областях Молизе и Эмилия-Романья из-за града пострадали сельскохозяйственные угодья, а отдыхающие на морском побережье были вынуждены сбегать с пляжа.

Служба гражданской обороны установила оранжевый уровень опасности в Тоскане, желтый – в Ломбардии, Лацио, Умбрии, Лигурии и Венето.