Телемост с Украиной пройдет на российском канале

Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля на канале «Россия 1». Об этом заявил член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» депутат Верховной рады Украины Тарас Козак, который владеет украинским телеканалом NewsOne .

«Он в пятницу состоится на российском телевидении», - сказал Козак на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. «Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики», - добавил он.

Козак выразил надежду на то, что жители Украины в ходе выборов дадут оценку «партии войны», а общение между братскими народами будет продолжено. Он отметил, что сотрудники телеканала NewsOne, которые готовили телемост, уже были вызваны в Генпрокуратуру на допросы.

Изначально телемост между телеканалами «Россия 1» и NewsOne собирались провести 12 июля, но из-за поступивших в их адрес украинских журналистов прямых угроз, это решение было отменено.

Власти Незалежной расценили подготовку телемоста как покушение на государственную измену и «информационную поддержку страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса». В связи с этим было возбуждено возбуждено уголовное дело.