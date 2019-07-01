В Одессу прибыли военно-транспортные самолеты НАТО

В Одессе продолжается подготовка к международным учениям Sea Breeze 2019, которые стартуют 1 июля. Накануне открытия командующий военно-морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко с представителями штаба посетил полевой лагерь и ознакомился с бытовыми условиями участников учений. Тем временем в Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты НАТО, которые доставляют личный состав, технику и оборудование.

«Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений», - говорится в сообщении министерства Украины в Facebook.

Ранее стало известно, что американский эсминец Carney вошел в акваторию Черного моря для участия в международных учениях Sea Breeze 2019. Таким образом, эсминец ВМС США вошел в Черное море в пятый раз. На своем борту Carney имеет крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В ведомстве также уточнили, что четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании привез на Украину отряд морского спецназа, спецоборудование, снаряжение и провиант.