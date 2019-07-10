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Зачем на Украине открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Денис Шурыгин
19:10 10.07.2019
Президент Украины заявил, что, по его мнению, Чернобыль должен быть открыт и не иметь никаких запретов для ученых или историков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Чернобыль открывают для массовых прогулок: теперь туристы, сталкеры, просто любопытные люди смогут свободно любоваться красотами земли, которая еще раньше называлась зоной отчуждения из-за слишком высокого уровня радиации.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции», - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Это не первая попытка украинских властей заработать на мертвой зоне. В Чернобыле еще Виктор Ющенко предлагал там пчел разводить, но проект не получил развития.

Специалисты не рекомендуют туристам находиться в зоне заражения.

«Радиация не пахнет, она не светится зеленым светом, как нас пытаются убедить в фантастических фильмах. Поэтому люди могут залезать в такие громадные значения, что потом у них могут проявляться все симптомы острой лучевой болезни», - рассказал эколог Александр Кукса.

Новый конфайнмент в Чернобыле устанавливал еще бывший президент Украины Петр Порошенко. Зеленский ввел его в эксплуатацию, но по факту изменился лишь юридический статус уже существующего объекта, так что президенту Украины даже ленточку перерезать не пришлось.

«Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», - заявил Зеленский.

За героизм и мужество, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины трем ликвидаторам, одному из них посмертно. Это они вместе с тысячами других людей со всех концов Советского Союза ценой собственного здоровья и жизни построили первый объект «Укрытие». Тот самый бетонный саркофаг, который по сей день удерживает радиацию внутри разрушенного реактора.

«Оно ничего не несет, никакой функции защиты, допустим, от каких-то там разрушений, взрывов внутренних, если такие могут быть, и так далее. Оно не предназначено и не выдержит. Тот саркофаг, который соорудили в то время, он вполне надежно замуровал очаг радиоактивности, и он стоять будет очень долго, как пирамида в Египте Хеопса. Пожизненно и ничего там не случится», - заявил исполняющий обязанности директора Чернобыльской АЭС в 1986 году Юрий Сараев.

Впрочем, определенный смысл в железном навесе есть: он укрывает от дождя и снега, это и для рабочих удобно и для туристов - спрятаться от непогоды.

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