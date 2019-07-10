Из переполненного трамвая в Москве посыпались искры: видео
Инцидент произошел на северо-востоке Москвы в районе Ростокино.
© Видео: ТРК "Звезда"
Появилось видео искрящегося трамвая в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. На кадрах видно, как от трамвая летят искры. После эвакуации пассажиров крыша трамвая продолжила дымиться.
На странице Мосгортранса в Twitter появилось сообщение о задержке движения трамвая №17 и временном изменении маршрута.
«Трамваи ходят от Останкино до Сельскохозяйственной улицы», - говорится в сообщении.
Причиной задержки названо повреждение контактной сети.