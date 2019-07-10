Самолет с детьми россиянок вылетел из Ирака в Москву

Самолет с 33 российскими детьми вылетел из Багдада в Москву, заявили в пресс-службе МЧС России.

«Спецборт Ил-76 с 33 детьми россиян вылетел из столицы Ирака в Москву. Посадка планируется в подмосковном аэропорту Раменское», - сказали спасатели.

Как пишет РИА Новости, эти дети россиянок, которые находятся в местной тюрьме за связи с террористами. По данным пресс-службы детского омбудсмена Анны Кузнецовой, планировалось вывести 34 детей от 1 до 4 лет, однако везут в Россию только 33.

Ранее несколько партий детей отправили из Ирака в РФ. Спецборт МЧС РФ в январе этого года доставил из Багдада 14 мальчиков и 16 девочек от трех до 15 лет в Россию.