«Учесть интересы»: Бойко о ситуации с транзитом газа через Украину

Ситуацию с транзитом газа через территорию Украины обсудили сегодня на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева и лидеров украинской оппозиции.

По словам сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, существуют два сценария, которые позволят сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ее работу. Он добавил, что наиболее реальный вариант - это сценарий, который учтет интересы России, Украины и стран ЕС.

«Мы будем способны перейти к практической его реализации уже после парламентских выборов, когда получим возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти или, поскольку у нас парламентско-президентская республика, со стороны парламента. Этот вопрос критически важен для нас, времени осталось мало, и мы будем им вплотную заниматься. Мы договорились о следующем раунде переговоров по этому вопросу сразу после выборов», - заявил Бойко.

На встрече поговорили о возможности одностороннего снятия санкций с некоторых видов товаров. По словам Бойко, в этой сфере уже разработаны конкретные предложения. Он уверен, что это не нарушит общий баланс экспорта-импорта, но станет хорошим сигналом для экономики всей Украины.

22 марта Бойко и Медведев уже проводили переговоры. Речь тогда тоже шла в том числе о транзите газа через Украину и возможности заключения прямого контракта на поставки топлива.