Как накрывало Пермь: кадры урагана с птичьего полета
Непогода длилась всего несколько минут, но после себя оставила много разрушений.
© Видео: МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!, ВКонтакте © Фото: МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!, ВКонтакте
На территории Перми 10 июля действовал сильный ураган. Очевидцы сняли на видео приближение грозового облака. На кадрах видно, как город постепенно оказывается во власти дождя и сильного ветра.
Ураган длился всего несколько минут, но после себя оставил много разрушений. Среди последствий - помятые автомобили, вырванные с корнем деревья, улетевшие крыши, а также пострадавшие люди.
По информации краевого Минздрава, в пермские больницы в настоящее время госпитализированы три человека, сообщает издание «59.ru».