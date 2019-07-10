Как накрывало Пермь: кадры урагана с птичьего полета

На территории Перми 10 июля действовал сильный ураган. Очевидцы сняли на видео приближение грозового облака. На кадрах видно, как город постепенно оказывается во власти дождя и сильного ветра.

Ураган длился всего несколько минут, но после себя оставил много разрушений. Среди последствий - помятые автомобили, вырванные с корнем деревья, улетевшие крыши, а также пострадавшие люди.

По информации краевого Минздрава, в пермские больницы в настоящее время госпитализированы три человека, сообщает издание «59.ru».