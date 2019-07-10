Уголовное дело возбуждено в отношении мужа похитившей 20 млн рублей кассирши

В отношении мужа кассирши, подозреваемой в хищении 24,5 млн рублей из банка, Марата Хайруллина, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Полицейские установили причастность мужа кассира коммерческого банка, жительницы башкирского Салавата, к краже денег из кредитной организации. Мужчина был задержан 10 июля в аэропорту Уфы.

«СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ», - говорится в сообщении.

По версии следствия, Хайруллин приезжал в банк, где работала Луиза Хайруллина, получал от нее похищенные деньги, после чего расходовал по своему усмотрению. Сама кассирша находится в СИЗО. В ближайшее время в отношении ее мужа будет избрана мера пресечения.