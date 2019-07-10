В восточной Грузии загорелись 10 гектаров виноградников
В селе Бакурцихе в Кахетии произошел пожар в виноградниках.
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Пожар вспыхнул на территории грузинских виноградников в Кахетии, огонь охватил примерно 10 гектаров земли.
Возгорание виноградников произошло в селе Бакурцихе Гурджаанского района. Владельцами виноградных плантаций являются несколько частных лиц. Как сообщил Первый канал Общественного вещателя республики, существовала опасность распространения огня на большую территорию.
«В результате быстрого реагирования пожарных-спасателей удалось вовремя локализовать пожар», — заявили в Службе по управлению ЧС.
Отмечается, что пожарным удалось справиться с огнем. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара пока не установлена.