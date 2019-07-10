Затонувшее в Джубге судно подняли со дна Черного моря

Со дна Черного моря был подняли затонувший пятого июля катер. В настоящее время следователи Южного СУТ СК России проводят его осмотр. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Напомним, трагический инцидент случился вечером пятого июля в Черном море рядом с поселком Джубга в Краснодарском крае. Там перевернулось прогулочное судно, на его борту находились не менее 55 человек при вместимости всего в 12.

Жертвами происшествия стали два человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Капитан перевернувшегося судна был арестован сроком на два месяца. Отмечается, что у него не было лицензии на перевозку пассажиров.