В России ужесточили ответственность за помехи медикам

Госдума во втором чтении одобрила целый пакет законопроектов, ужесточающих санкции за препятствование работе врачей. Предварительно документы обсудили с представителями медицинского сообщества.

«Законопроекты были разработаны депутатами ГД после нескольких резонансных и трагических случаев, один из которых, к сожалению, привел к гибели человека, находящегося в машине скорой помощи, которую отказался пропустить "лихач" на дороге», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Среди нововведений - десятикратное увеличение штрафа за отказ уступить дорогу скорой помощи. Пока с нарушителей в таких случаях берут 500 рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Новая статья появится и в уголовном кодексе.