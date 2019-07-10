В России ужесточили ответственность за помехи медикам
Госдума во втором чтении одобрила целый пакет законопроектов, ужесточающих санкции за препятствование работе врачей. Предварительно документы обсудили с представителями медицинского сообщества.
«Законопроекты были разработаны депутатами ГД после нескольких резонансных и трагических случаев, один из которых, к сожалению, привел к гибели человека, находящегося в машине скорой помощи, которую отказался пропустить "лихач" на дороге», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Среди нововведений - десятикратное увеличение штрафа за отказ уступить дорогу скорой помощи. Пока с нарушителей в таких случаях берут 500 рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.
Новая статья появится и в уголовном кодексе.
«Если в результате воспрепятствования законным действиям врачей здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента, виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет», - говорится на сайте Госдумы.