Сериал взбудоражил: эксперт выступил против открытия зоны Чернобыльской АЭС

Американский сериал взбудоражил общественность, но простым смертным в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС делать нечего, сказал «Звезде» доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

«У Зеленского это - очередной бред, который даже комментировать очень тяжело. Как можно закрытую зону открывать и делать там какие-то коридоры. Для чего это делается - не понятно. Только для того, чтобы экскурсии делать и деньги зарабатывать. Но какой-то предел должен быть», - отметил эксперт.

По его словам, волна интереса к этой зоне началась после выхода сериала «Чернобыль».

«Я понимаю, что взбудоражил этот маразматический сериал, который был выпущен», - сказал Кузнецов.

Профессор уверен, что даже если в зону отчуждения отправляются ученые, они должны четко понимать, какие конкретно исследования они будут проводить. По его мнению, туристам в эту зону не следует ехать.

«Заниматься такими вещами, простым смертным там делать нечего. Одно дело - специалист, и то надо понять, что он там собирается делать. Какие исследования проводить, какой эффект он ожидает. Просто так там бродить и снимать и вывешивать в Youtube, а потом деньги зарабатывать. У меня к этому отношение крайне отрицательное», - подытожил профессор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указом открыл ранее закрытую зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.