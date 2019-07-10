Медведчук: восстановить экономику на Украине без участия России невозможно

Новый президент Украины Владимир Зеленский не спешит налаживать мир и восстанавливать отношения и с Донбассом, и с Россией. В этом уверен глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

На встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сегодня он заявил, что от России зависит уровень экономического развития соседа. Поэтому, по словам Медведчука, украинская партия ставит перед собой задачу изменить экономический курс страны.

«Мы, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь", как и многие нормальные люди, твердо убеждены, что сделать это без участия, без сотрудничества, без прагматических экономических отношений с Российской Федерацией невозможно», - заявил Медведчук.

Дмитрий Медведев на сегодняшних переговорах с представителями «Оппозиционной платформы - За жизнь» заявил, что «Единая Россия» готова обсуждать любые темы с украинскими депутатами.