Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с «пророссийскими взглядами», сообщила пресс-служба главы государства.

«Во время войны какие-либо люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», - сказал Зеленский.

Комментируя ситуацию с NewsOne, украинский лидер заявил, что данный вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Рады. Зеленский подчеркнул, что «никаких информационных монополий у нас не будет».

Тем временем, телеканал NewsOne потребовал от украинских властей прекратить давление на своих журналистов, которое усилилось после планов проведения телемоста с российским телеканалом. Об этом сказано в заявлении сотрудников NewsOne.

В связи с тем, что Генпрокуратура Украины и СБУ открыли уголовные дела, продолжаются публичные обвинения со стороны глав органов госвласти и ряда политических сил, коллектив телеканала потребовал «немедленно прекратить травлю и давление в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины».

Напомним, телеканал NewsOne планировал провести телемост Киев - Москва совместно с «Россией-1», однако от этой идеи пришлось отказаться, так как начались протесты и угрозы в адрес журналистов.