Медведев заявил о готовности «Единой России» вести диалог с украинскими депутатами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с лидерами украинской оппозиции. Он встретился с главой партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком, ее сопредседателями Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем, а также членом политсовета партии Тарасом Козаком.

Медведев в ходе переговоров заявил, что «Единая Россия» готова говорить на любые темы с украинскими депутатами.

«Говорить мы готовы на любые темы, с учетом того, что в последнее время у нас был дефицит общения», - заявил Медведев.

Премьер-министр России уже встречался с Бойко и Медведчуком. Это произошло 22 марта. Речь тогда шла о восстановлении торговых отношений, договоре о транзите газа через Украину и возможности заключения прямого контракта на поставки топлива. По словам Медведева, встреча тогда прошла продуктивно. Премьер-министр считает, что политики обсудили важные темы для большого количества жителей обеих стран.

По его словам, после выборов на Украине сигналов о курсе нового президента не поступало. Медведев выразил надежду, что выборы в Верховную раду отразят ожидания большей части украинцев.