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В АТОР прокомментировали открытие зеленого коридора в Чернобыле для туристов

Александра Арсентьева
17:07 10.07.2019
По словам представителя Ассоциации туроператоров России, со стороны иностранных туристов спрос на посещение зоны отчуждения Чернобыльской АЭС будет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович прокомментировал «Звезде» новость о подписанном на Украине президентском указе о получении зоной отчуждения Чернобыльской АЭС статуса открытой территории. Конторович также оценил, насколько данная зона интересна с точки зрения туризма.

«Насколько это будет интересно, по понятным соображениям, из России на Украину мужчинам попасть архисложно, просто не пускают. Это такие путешествия для мужиков, может быть, для молодых семейных пар, но точно не для пенсионеров или женщин с детьми. Конечно, это очень интересно, потому что там такие произошли изменения в фауне и флоре. Это, наверное, интересный феномен, который будут долго-долго изучать. А с точки зрения продаваемости, я думаю, что сегодня это, к сожалению, не для России», - сказал он.

Конторович заявил, что со стороны иностранных туристов спрос будет.

«Такая реклама сейчас, фильм “Чернобыль” прошел, еще “Сталкер” к этому приплести, конечно, очень интересно что там происходит. Конечно, это будет вызывать интерес», - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС получила статус открытой зоны. По мнению украинского лидера, Чернобыль должен быть открыт и не иметь никаких запретов для историков и ученых, а для туристов в этом регионе будет создан так называемый зеленый коридор.

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