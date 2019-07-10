Пользователи «ВКонтакте» остались без фотографий
Сбои в работе социальной сети зафиксированы по всей России.
© Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на исчезновение фотографий. На сайте DownDetector, который фиксирует сбои, появились отзывы о пропаже фотографий и сохраненных кадров в альбомах.
Проблемы начались около 14 часов. Они наблюдаются у пользователей по всей России. Пресс-служба «ВКонтакте» заявила, что исправила ошибку.
«Сейчас в VK могут не отображаться некоторые изображения - мы оперативно исправили баг, скоро всё восстановится. Приносим извинения пользователям», - цитирует RNS пресс-службу соцсети.