Пользователи «ВКонтакте» остались без фотографий

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на исчезновение фотографий. На сайте DownDetector, который фиксирует сбои, появились отзывы о пропаже фотографий и сохраненных кадров в альбомах.

Проблемы начались около 14 часов. Они наблюдаются у пользователей по всей России. Пресс-служба «ВКонтакте» заявила, что исправила ошибку.