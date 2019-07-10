Первый журналист в Чернобыле приветствовал решение Зеленского открыть зону для всех

Решение украинского президента Владимира Зеленского открыть зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС для ученых, историков и туристов хорошее и правильное, заявил «Звезде» писатель, журналист, первый журналист в Чернобыле Владимир Губарев.

«Это очень хорошо, потому что превратили в коммерческую организацию и не пускали ученых, в том числе и наших. Хорошее решение. Российских ученых туда не пускали. Это полезно и правильно», - отметил журналист.

По его мнению, раньше журналистам и ученым, которые хотели попасть на АЭС, приходилось нелегко. Им нужно было получать разрешение от министра по ЧС Украины.

«Чернобыль - общая беда. Прежде чем попасть нормально в Чернобыль, не на экскурсию, я, например, должен был получать добро от самого министра по ЧС Украины, нелепая вещь. Остальные специалисты будут ездить - это хорошо», - добавил Губарев.

По его словам, туристы в Чернобыль ездили всегда, для них давно существовала туристическая тропа.

«Туристы как ездили, так и ездят. Там деньги заплатят. Есть туристическая тропа, по ней возят, это известные вещи. Лишь бы контроль остался. Народ очевидно поедет посмотреть, что такое новый саркофаг», - заключил журналист.

Ранее президент Украины подписал указ, в соответствии с которым зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС получила статус открытой зоны.