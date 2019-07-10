Кадры учений десантников в Ульяновской области с использованием беспилотников

Десантники Ульяновского соединения ВДВ провели тактические учения. Порядка 500 военнослужащих уничтожили условные незаконные вооруженные формирования, сообщили в Минобороны.

В ходе проведения разведки военные использовали беспилотники. С их помощью были установлены число, место дислокации и характер зоны условного противника.

После десантники приступили к маневрам на двух вертолетах Ми-26 и восьми Ми-8, а также на 14 современных боевых машинах БМД-4М и БТРД-МДМ «Ракушка». Военнослужащие десантировались в тыл противника и захватили охраняемые объекты. После этого начался оборонительный бой с условным противником. Их поддерживали минометные и противотанковые подразделения, снайперские пары, огнеметные и противотанковые средства.

Мероприятия проходят в целях подготовки к учениям «Центр-2019». Они состоятся в сентябре на полигонах Центрального военного округа и государств-участников ОДКБ.