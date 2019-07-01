Треугольник дьявола: ученые приблизились к разгадке исчезновения «Циклопа» на Бермудах

Ученые убеждены, что разгадали тайну загадочного исчезновения сухогруза «Циклоп» (USS Cyclops) в части Атлантического океана, более известной как Бермудский треугольник. Судно, длина которого достигала 165 метров, пропало почти век назад: в 1918 году. На его борту находился экипаж и крупная партия руды.

На сухогрузе перевозили уголь для нужд американской армии. Шестнадцатого февраля судно покинуло порт Рио-де-Жанейро и направилось на север. При этом на борту сухогруза находилось приблизительно 306 пассажиров и 10,8 тысячи тонн марганцевой руды.

В последний раз «Циклоп» был замечен вблизи Барбадоса, но затем его никто не видел. Исследователям не удалось обнаружить ни обломков судна, ни тел, ни каких-либо других следов исчезновения. Одной из версий было затопление сухогруза в результате сильнейшего шторма, но противники данной гипотезы отмечают, что в океане остались бы хоть какие-нибудь свидетельства катастрофы.

Однако теперь, как уточняет британский Express, ученые выяснили, что ничего загадочного в исчезновении «Циклопа» на территории Треугольника дьявола нет. После тщательного изучения документов ученые выяснили, что, вероятнее всего, просто возникли проблемы из-за перегруженности судна. Поводом для этой гипотезы стали записи в журнале, которые оставил капитан сухогруза перед тем, как покинуть Ямайку: в частности, речь идет о сбое двигателя и отсутствии приспособления судна для перевозки таких крупных партий тяжелых грузов.

Ученые убеждены, что «Циклоп» просто шел с колоссальным перегрузом на одном из двух двигателей.

Ранее исследователи из Университета Саутгемптона заявили, что им удалось «раскрыть» многолетнюю тайну Бермудского треугольника. Эта загадка унесла уже более тысячи жизней только за последние 100 лет.