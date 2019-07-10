Новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской АЭС введен в эксплуатацию

Европейский союз официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный саркофаг, возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщило представительство ЕС на Украине. В церемонии участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Постоянный саркофаг на ЧАЭС был передан в эксплуатацию украинской стороне, то есть отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии», - заявили в представительстве ЕС на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что в Евросоюзе приветствуют официальную передачу власти Украины постоянного саркофага - нового безопасного саркофага, который был построен на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года. В представительстве добавили, что ожидают скорейшего окончания строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.

В церемонии передачи саркофага участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

Строительство нового безопасного саркофага над старым объектом «Укрытие» стартовало в 2012 году после того, как на площадке были проведены масштабные подготовительные работы. Из-за огромного размера саркофага его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и соединены в 2015 году. Внутри арки саркофага установлен кран для демонтажа старого саркофага и остатков четвертого энергоблока. Новое сооружение имеет проектный срок эксплуатации 100 лет.