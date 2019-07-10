Путин потребовал увеличить темпы роста экономики

Президент РФ Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в России, однако он потребовал увеличить темпы роста. Об этом российский лидер заявил на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, наша страна сохраняет позитивные темпы роста экономики. Президент добавил, что это продолжается 13 кварталов подряд.

Также Путин привел оценки за январь-май, по ним «ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%». Он особо отметил, что увеличение НДС с начала года не спровоцировало серьезных проблем.