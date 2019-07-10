В Черноморском флоте опровергли информацию о заходе корабля РФ в зону учений Sea Breeze

В Черноморском флоте опровергли информацию, размещенную пресс-службой ВСМ Украины, о заходе российского корабля в закрытый район учений Sea Breeze.

«Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля (СКР) Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности», - завили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Добавляется, что корабль выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству.

«При этом СКР "Сметливый" действует в строгом соответствии с нормами международного права», - заявили в Черноморском флоте.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Украины разместила на странице в Facebook информацию о том, что корабль Черноморского флота около 8 утра зашел в район, где проводили практические стрельбы участников Sea Breeze-2019. При этом утверждалось, что «Сметливый» «провоцировал на опасную ситуацию». По данным пресс-службы, корабль был опрошен фрегатом «Гетман Сагайдачный», но «сделал вид, что у него проблемы со связью».

Учения Sea Breeze стартовали в Черном море 1 июля. Они завершатся 12 июля. В учениях принимают участие представители 18 стран.