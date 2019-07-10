Побитый урожай и поваленные деревья: ливни с градом обрушились на Красноярск

На Красноярск, в котором до сих пор стояла жара, обрушились сильные ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Об этом жителей региона предупреждали метеорологи Среднесибирского УГМС.

По данным краевого ГУ МЧС, 10 и 11 июля жителей региона «освежат» ливни и грозы, а жара так и останется. Температура воздуха днем будет около 28 градусов тепла. Скорость ветра в эти дни составит 20 м/с.

Как сообщил ТАСС мэр города Лесосибирска Андрей Хохряков, шквалистый ветер уже оставил город без электроснабжения, то есть 14,5 тыс. человек оказались без света. По его словам, была приостановлена работа котельной и двух канализационных насосных станций.

Жители региона сообщают в социальных сетях о том, что непогода повредила теплицы, вырвала с корнем деревья, некоторые из них повредили линии электропередач и машины. В Лесосибирске упал башенный кран. Под Красноярском выпал град величиной с перепелиное яйцо и побил урожай и огороды.