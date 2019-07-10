Зеленский подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону

Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС получила статус открытой зоны. Об этом президент Украины сообщил во время специальной пресс-конференции.

Зеленский добавил, что, по его мнению, Чернобыль должен быть открыт и не иметь никаких запретов для ученых или историков. А для туристов в данном регионе будет создан так называемый зеленый коридор.

«Мы должны показать Чернобыль миру. Прежде всего мы создадим зеленый коридор для туристов и уберем предпосылки для коррупции», - сказал он.

Зеленский добавил, что подписанный им указ превратит теперь уже по документам бывшую зону отчуждения в «одну из точек роста новой Украины».

Сегодня над четвертым блоком Чернобыльской АЭС был введен в эксплуатацию новый саркофаг. Зеленский принял участие в церемонии его открытия.