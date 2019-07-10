В третий раз за месяц: Меркель снова затрясло

В Сети вновь появилось видео дрожащей Ангелы Меркель. Канцлеру Германии стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

Меркель почувствовала себя плохо, когда она слушала гимн. Позже она сообщила журналистам, что поводов для беспокойства о ее самочувствии нет, передает Dailymail.

В середине июня канцлеру стало плохо во время встречи с президентом Украины. Это произошло, когда оркестр играл гимны двух стран. Позже Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием из-за жары.

Ситуация повторилась во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. По словам пресс-секретаря Меркель, здоровью канцлера ничего не угрожает.