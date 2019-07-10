«Выйди отсюда, разбойник!»: Зеленский выгнал чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя секретаря горсовета Ярослава Годунко.

Столь эмоциональную реакцию Зеленского спровоцировала информация, которую он прочитал в своем смартфоне, о том, что ранее Годунко был осужден за разбой.

Глава государства зачитал статью, найденную в интернете, вслух и уточнил, об этом ли человеке идет речь.

«Выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня? Я спрашиваю, это Вы? Выйди, пожалуйста», - отреагировал Зеленский.

Остальные участники совещания отреагировали на происходящее аплодисментами.

На видео, опубликованном телеканалом NewsOne, видно, что покинуть зал Ярославу Годунко в итоге помогла охрана.