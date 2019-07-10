США смягчили санкции против Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о смягчении ранее введенных в отношении китайской компании Huawei санкций. Об этом пишет The Financial Times.

Как заявил министр торговли США Уилбур Росси, Вашингтон разрешит американским компаниям продавать продукцию китайской при соблюдении условий национальной безопасности страны. Он пояснил, что это нужно, «чтобы не уводить доход от американских компаний в иностранные».

При этом Huawei останется в черном списке, а для ведения бизнеса с ней будет нужна лицензия. Заявки на выдачу лицензий будут рассматриваться с «презумпцией отказа».

Ранее министерство торговли Штатов включило китайскую компанию Huawei Technologies Co. Ltd в черный список из-за того, что компания якобы вела деятельность, противоречащую нацбезопасности США. Позднее Дональд Трамп объявил о смягчении мер.