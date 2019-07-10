Жертвой «огненного» ДТП в Москве стал сын известного бизнесмена

В Москве в результате столкновения легкого автомобиля и мотоцикла погиб сын известного предпринимателя Владимира Магурова Александр.

Смертельное ДТП произошло 8 июля на Фрунзенской набережной. После столкновения оба транспортных средства загорелись.

Водители были доставлены в медицинское учреждения, однако одного из них - мотоциклиста Александра - спасти не удалось. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает РИА Новости. Факт смерти подтвердила и мать Магурова-младшего.

Как сообщает РБК, превышение скорости со стороны мотоциклиста и невнимательность автомобилиста могли стать причинами страшной аварии.

Погибший был сыном владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас».