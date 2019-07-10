В России появится сервис для обжалования штрафов за нарушение ПДД
Вскоре в России появится соответствующее приложение в виде сервиса на сайте госуслуг.
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В России начали разрабатывать сервис, благодаря которому автолюбители смогут в онлайн-режиме обжаловать выписанные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов.
«Точно так же, как цифровой штраф взимается, в цифровом виде можно будет оспорить взимание этого штрафа. Будет соответствующее приложение - сервис на госуслугах», - отметил политик.
Ранее, в декабре 2018 года, с таким же предложением выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщила радиостанция «Говорит Москва».