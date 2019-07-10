Путин заявил о необходимости технологического суверенитета России

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии подписания соглашений о развитии высоких технологий между российским правительством и организациями с государственным участием.

Говоря о развитии современных отраслей России, глава государства призвал гарантировать технологический суверенитет нашей страны.

«Наша задача, не теряя времени, сделать все, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет», - подчеркнул российский лидер.

Он также пообещал, что власти страны будут помогать развивать высокотехнологичные направления. Путин рассказал, что речь идет как о финансовых и налоговых инструментах, так и о создании комфортной регуляторной среды, включая гибкие экспериментальные правовые режимы.

На совещании, которое проходит в Кремле, вызваны главы РЖД, Сбербанка, «Ростелекома», «Ростеха» и «Росатома».